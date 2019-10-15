Буффало, США, , 09:08 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Баффало» шайбы забросили нападающие Виктор Олофссон, Сэм Райнхарт, Джефф Скиннер и Маркус Юханссон.

На сегодняшний день «Баффало» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после шести матчей. «Даллас» идёт на 28-м месте с тремя очками после семи игр.

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