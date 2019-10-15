Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

К началу третьего периода хоккеисты «Сент-Луиса» вели в счёте с разницей в две шайбы. Отличились нападающие Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

Однако удержать преимущество им не удалось. «Айлендерс» отыгрались благодаря голам Брока Нельсона и Мэттью Барзала и перевели игру в овертайм, в котором победную шайбу забросил Девон Тэйвз.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после шести матчей. «Сент-Луис» идёт на девятом месте с восемью очками после шести игр.

Читайте также: «Чикаго» нанёс «Эдмонтону» первое поражение в сезоне