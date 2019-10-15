Москва, , 08:34 — REGNUM Новым главным тренером московского «Спартака» назначен немецкий специалист Доменико Тедеско. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Спартак» провёл 14 октября пресс-конференцию, на которой объявил о назначении Тедеско. 34-летний немецкий специалист заменит на этом посту Олега Кононова, который ранее подал в отставку.

Отмечается, что стороны подписали контракт, рассчитанный до 31 мая 2021 года.

Напомним, с 2017 по 2019 год Тедеско возглавлял «Шальке-04». Под его руководством клуб занял второе место в Бундеслиге в сезоне 2017/18. В марте 2019 года он был уволен после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:7) в Лиге чемпионов.

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