Чикаго, США, , 08:20 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Патрик Кейн, Александр Нюландер и Брэндон Саад. У «Эдмонтона» единственный точный бросок на счету Джеймса Нила.

Отметим, что для «Эдмонтона» это поражение стало первым в сезоне. «Чикаго», в свою очередь, одержал первую победу.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды три очка после четырёх матчей. «Эдмонтон» идёт на пятом месте с 10 очками после шести игр.

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