Вашингтон, , 08:12 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Вашингтона» капитан команды Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу. На счету Евгения Кузнецова — два голевых паса, у Дмитрия Орлова — один. Также два гола в активе Ларса Эллера и Ти Джея Оши.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Эрик Джонсон, Никита Задоров, Назем Кадри, Микко Рантанен, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после пяти матчей. «Вашингтон» идёт на 10-м месте с восемью очками после семи игр.

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