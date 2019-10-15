Вашингтон, , 07:17 — REGNUM 14 октября «Нью-Джерси» приняли на своем льду «Флориду» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В конце первого периода российский экс-нападающий питерского «СКА» поспособствовал взятию ворот «Флориды», которые защищает другой россиянин — Сергей Бобровский. Йеспер Братт забросил вторую шайбу «дьяволов» в этом матче, а Никита Гусев выступил одним из ассистентов. Напомним, что в предыдущих матчах за «Девилз» россиянин забросил две шайбы.

«Нью-Джерси», несмотря на все свои старания в первой половине матча, уступили встречу со счетом 6:4. Отметим, что победную шайбу в ворота «Нью-Джерси» забросил другой бывший форвард «СКА» Евгений Дадонов, последние два года выступающий за клуб из штата Флорида.

«Дьяволы» уступили все шесть первых матчей с начала старта регулярного чемпионата НХЛ, чем обескуражили многих зрителей лиги. В межсезонье команда провела лучшую трансферную политику среди клубов чемпионата, а также на драфте юниоров НХЛ выбрала под первым номером Джека Хьюза, который за шесть матчей в свитере «Нью-Джерси» не набрал ни единого балла.

На данный момент «Нью-Джерси Девилз» находятся на предпоследнем месте турнирной таблицы регулярного чемпионата с двумя очками в активе.