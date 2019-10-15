Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM 14 октября в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Встреча закончилась в дополнительное время с минимальным преимуществом гостей со счетом 1:0, благодаря чему «адмиралтийцы» одержал свою пятую победу к ряду и прервали такую же серию «Барыса», состоявшую из четырех матчей.

«Моряки» впервые за свою непродолжительную историю смогли достигнуть отметки в пять побед подряд. Ранее самой восточной команде КХЛ покорялся китайский «Куньлунь» со счетом 2:1, «Нефтехимик», «Металлург» и «Трактор».

Единственной шайбой, порадовавшей находящихся на стадионе болельщиков, отметился нападающий Маркус Юнг, принеся тем самым «Адмиралу» победу.

Следующим на очереди у «Адмирала» идет набравший в последнее время хорошую форму ярославский «Локомотив».