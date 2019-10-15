Приштина, , 07:09 — REGNUM 14 октября на «Стадионе имени Фадила Вокрри» в городе Приштина был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Косово и Черногории. Противостояние завершилось победой хозяев.

25-летний форвард «Фенербахче» Ведат Мурики на данный момент является лучшим бомбардиром сборной на этом турнире, забив 4 мяча в 6-ти встречах. Также на счету нападающего две голевые в матче со сборной Англии.

Сборная Косово, набрав 11 очков и укрепившись на третьей позиции в группе A, теперь отстает от второго места (Чехии) на одно очко. Черногория с 3-мя баллами осталась на последней строчке.

Статистика матча (Косово/Черногория)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 7/4

Владение 50%/50%

Нарушения 23/16

Угловые 6/4

Составы на матч:

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Кололли, Хадергьонай, Шаля, Рашица, Целина, Бериша, Мурики.

Запас: Уйкани, Войца, Раскай (↑ 82), Хасани (↑ 90), Муслия, Рашани, Бекай, Пакярада, Дрешевич, Нухиу, Жегрова (↑ 88), Бериша.

Менеджер: Бернар Шалланд.

Черногория: Петкович, Булатович, Лагатов, Симич, Марушич, Вукчевич, Йовович, Косович, Шчекич, Больевич, Мугоша.

Запас: Секулич, Миркович, Кояшевич, Хоко, Янкович (↑ 74), Бечирай (↑ 46), Миятович (↑ 15), Драгоевич, Хакшабанович, Шофранац.

Менеджер: Фарук Хаджибегич.

Желтые карточки: Мурики — 7, Йовович — 7, Шчекич — 16, Войвода — 85, Вукчевич — 85, Янкович — 90, Кололли — 90.

Голы: Амир Ррахмани (Берсант Целина) 10 — 1:0, Ведат Мурики 34 — 2:0.