Вильнюс, , 07:08 — REGNUM 14 октября на «Стадионе ЛФФ» в Вильнюсе был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 между национальными сборными Литвы и Сербии. Противостояние завершилось со счетом 1:2 в пользу «белых орлов».

Сербия, набрав 10 очков, укрепилась на третьей строчке в группе B и приблизилась к Португалии, у которой 11 очков. Литва с 1-м баллом осталась на последнем месте.

Гол вышедшего на 73-й минуте вингера «Ритеряя» Донатаса Казлаускаса стал для нападающего первым в карьере в составе сборной.

Статистика матча (Литва/Сербия)

Удары 7/11

Удары в створ ворот 3/8

Владение 41%/59%

Нарушения 16/19

Угловые 2/9

Составы на матч:

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Миколюнас, Баравикас, Голубицкас, Ласицкас, Вербицкас, Шимкус, Воробьевас, Матулявичюс.

Запас: Барткус, Янкаускас, Казлаускас (↑ 73), Жулпа (↑ 56), Вайткунас, Матулявичюс, Адамонис, Каспаравичюс, Лаукземис (↑ 64).

Менеджер: Вальдас Урбонас.

Сербия: Дмитрович, Младенович, Коларов, Милетич, Миленкович, Миливоевич, Максимович, Радонич, Костич, Ляйич, Митрович.

Запас: Гебелич, Родич, Гудель (↑ 85), Райкович, Митрович, Гачинович (↑ 46), Лукич (↑ 72), Милунович, Павков, Павлович, Роцков.

Менеджер: Любиша Тумбакович.

Желтые карточки: Ляйич — 80, Лаукземис — 90, Казлаускас — 90.

Голы: Александр Митрович (Адем Ляйич) 48 — 0:1, Александр Митрович (Адем Ляйич) 53 — 0:2, Донатас Казлаускас (Модестас Воробьевас) 79 — 1:2.