Кишинёв, , 07:07 — REGNUM 14 октября на стадионе «Зимбру» в городе Кишиневе был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Молдавии и Албании. Противостояние завершилось крупной победой «горных орлов».

Албания, набрав 12 очков, укрепилась на 4-й позиции в группе H. Молдавия с тремя баллами осталась на последней строчке.

Гол 22-летнего футболиста «Альбасете» Рею Маная в компенсированное время матча стал для форварда первым в составе национальной сборной.

Статистика матча (Молдавия/Албания)

Удары 4/12

Удары в створ ворот 1/7

Владение 34%/66%

Нарушения 14/13

Угловые 0/4

Составы на матч:

Молдавия: Кошелев, Рябчук, Мудрак, Посмак, Препелица, Граур, Ионицэ, Чеботару, Суворов, Антон, Сидоренко.

Запас: Челядник, Эфрос, Разгонюк (↑ 31), Михайлов, Дедов, Чеботари, Санду (↑ 80), Бойчук (↑ 60).

Менеджер: Семен Альтман.

Албания: Стракоша, Весели, Джимсити, Дермаку, Ардиан, Гьясула, Траши, Абраши, Баре, Манай, Чикалеши.

Запас: Бериша, Рамадани, Леняни, Сулейманов, Мемушай, Селахи (↑ 89), Ходжа, Михай, Косе, Балай, Кумбулла (↑ 89), Роши (↑ 76)

Менеджер: Эдоардо Рейя.

Желтые карточки: Мудрак — 23, Граур — 38, Баре — 46, Чикалеши — 57, Чеботару — 58, Рябчук — 62, Препелица — 81, Гьясула — 82.

Голы: Соколь Чикалеши (Исмайли Ардиан) 22 — 0:1, Кейди Баре 34 — 0:2, Лоренц Траши (Амир Абраши) 40 — 0:3, Рею Манай (Одисе Роши) 90 — 0:4.