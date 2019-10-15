Кишинёв, 15 октября 2019, 07:07 — REGNUM 14 октября на стадионе «Зимбру» в городе Кишиневе был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Молдавии и Албании. Противостояние завершилось крупной победой «горных орлов».
Албания, набрав 12 очков, укрепилась на 4-й позиции в группе H. Молдавия с тремя баллами осталась на последней строчке.
Гол 22-летнего футболиста «Альбасете» Рею Маная в компенсированное время матча стал для форварда первым в составе национальной сборной.
Статистика матча (Молдавия/Албания)
Удары 4/12
Удары в створ ворот 1/7
Владение 34%/66%
Нарушения 14/13
Угловые 0/4
Составы на матч:
Молдавия: Кошелев, Рябчук, Мудрак, Посмак, Препелица, Граур, Ионицэ, Чеботару, Суворов, Антон, Сидоренко.
Запас: Челядник, Эфрос, Разгонюк (↑ 31), Михайлов, Дедов, Чеботари, Санду (↑ 80), Бойчук (↑ 60).
Менеджер: Семен Альтман.
Албания: Стракоша, Весели, Джимсити, Дермаку, Ардиан, Гьясула, Траши, Абраши, Баре, Манай, Чикалеши.
Запас: Бериша, Рамадани, Леняни, Сулейманов, Мемушай, Селахи (↑ 89), Ходжа, Михай, Косе, Балай, Кумбулла (↑ 89), Роши (↑ 76)
Менеджер: Эдоардо Рейя.
Желтые карточки: Мудрак — 23, Граур — 38, Баре — 46, Чикалеши — 57, Чеботару — 58, Рябчук — 62, Препелица — 81, Гьясула — 82.
Голы: Соколь Чикалеши (Исмайли Ардиан) 22 — 0:1, Кейди Баре 34 — 0:2, Лоренц Траши (Амир Абраши) 40 — 0:3, Рею Манай (Одисе Роши) 90 — 0:4.