Париж, , 07:01 — REGNUM 14 октября на стадионе «Стад де Франс» в городе Сен-Дени был сыгран матч 8-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 между национальными сборными Франции и Турции. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Гол таранного форварда «Челси» Оливье Жиру на 76-й минуте матча стал для футболиста 5-м на турнире и 38-м в составе сборной. Однако на 82-й минуте матча Каан Айхан сравнял счет.

Франция, набрав 19 очков, осталась на первой позиции группы H. Турция с тем же количеством очков расположилась строчкой ниже.

Статистика матча (Франция/Турция)

Удары 21/5

Удары в створ ворот 10/1

Владение 65%/35%

Нарушения 10/8

Угловые 10/0

Составы на матч:

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандес, Толиссо, Матуиди, Сиссоко, Коман, Гризманн, Бен-Йеддер.

Запас: Ареола, Кимпембе, Н’Домбеле, Лемар (↑ 77), Жиру (↑ 72), Канте, Динь, Зума, Сидибе, Иконе (↑ 87), Плеа, Меньян.

Менеджер: Дидье Дешам.

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сеюнджю, Умут, Йокуслу, Текдемир, Йылмаз, Караман, Кавечи.

Запас: Болат, Белезоглу, Байрам, Тосун (↑ 81), Чалханоглу (↑ 46), Языджи, Кабак, Унал, Сангаре, Тюрюч, Айхан (↑ 53), Чакыр.

Менеджер: Шенол Гюнеш.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп.

Желтые карточки: Эрнандес — 49, Гризманн — 81, Тосун — 85, Кавечи — 87, Караман — 87.

Голы: Оливье Жиру (Антуан Гризманн) 76 — 1:0, Каан Айхан (Хакан Чалханоглу) 82 — 1:1.