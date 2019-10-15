Киев, , 06:58 — REGNUM 14 октября на стадионе «НСК Олимпийский» в городе Киев был разыгран матч 8-го тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Украины и Португалии. Противостояние завершилось победой подопечных Андрея Шевченко.

Нанеся Португалии первое поражение и набрав 19 очков после 7-ми туров, сборная Украины укрепилась на чистом первом месте. Португалия с 11-ю баллами осталась на 2-й строчке.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.52 стал вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, совершивший 9 сейвов. Точность передач футболиста составила 75%. В составе гостей выделился Криштиану Роналду, забивший единственный мяч португальцев и совершивший 3 успешные обводки.

Статистика матча (Украина/Португалия)

Удары 5/18

Удары в створ ворот 4/10

Владение 40%/60%

Нарушения 12/10

Угловые 1/9

WhoScored 6.77/6.59

Составы на матч:

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Марлос, Зинченко, Яремчук.

Запас: Паньков, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльский, Цыганков, Мораеш, Болбат, Коваленко, Лунин.

Менеджер: Андрей Шевченко.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диас, Геррейро, Моутиньо, Мариу, Перейра, Роналду, Гуэдеш, Силва.

Запас: Фонте, Силва, Брума, Са, Перейра, Гомеш, Фернандеш, Руй, Невеш, Пицци, Бету, Феликс.

Менеджер: Фернанду Сантуш.

Желтые карточки: Степаненко — 25, Пепе — 26, Ярмоленко — 47, Диас — 64, Зинченко — 90, Коваленко — 90.

Красные карточки: Степаненко — 72.

Голы: Роман Яремчук (Сергей Кривцов) 6 — 1:0, Андрей Ярмоленко (Виталий Миколенко) 27 — 2:0, Криштиану Роналду (пенальти) 72 — 2:1.