Вашингтон, , 06:56 — REGNUM 12 октября: Наместников набрал три очка в своем втором матче за «Оттаву», принеся им победу над «Тампа-Бэй».

Владислав Наместников засиял по новому в своем третьем клубе за карьеру в НХЛ.

Слухи об обмене российского нападающего Владислава Наместникова из «Нью-Йорка» регулярно возникали еще с того момента, когда он пришел в команду, а летом, благодаря подписанию «рейнджерами» суперзвезды Артемия Панарина, только усилились. К тому же, Наместников не оправдал своей игрой подписанный с ним летом 2018 года контракт на 4 миллиона долларов. Его результативность оказалась далека от той, что он показывал в «Тампе», выходя на лед в звене с Кучеровым и Стэмкосом. А крупный контракт прожорливого Бучневича вынудил «Рейнджерс» искать способы поскорей обменять Владислава. Для «Рейнджерс» этот обмен был категорически необходим. Тем временем, главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит сам был рад видеть россиянина в своей команде, заготовив для него место в составе. Отметим, что перед этим сезоном к канадскому коллективу успели присоединиться три русских игрока — защитник Никита Зайцев из «Торонто», центрфорвард Артём Анисимов из «Чикаго» и вингер Виталий Абрамов, который недавно был отправлен в АХЛ. И всех этих россиян объединяет одна причина, по которой они оказались в этом коллективе — они просто были не нужны своим бывшим командам. И смогут ли теперь четверо россиян, играя за худший клуб, остаться на плаву в лучшей лиге мира или это уже прямая дорога к возвращению домой, где их дожидается КХЛ? Но больше всего ответственности все равно лежит на Владиславе Наместникове, который в отличии от своих сокомандников не располагает продолжительным контрактом или преклонным по хоккейным меркам возрастом. И хоть перед ним не стоит задачи вытянуть клуб на новый уровень, ему придется доказывать все здесь и сейчас, чтобы самому не скатиться на уровень ниже.

Когда 8 октября трансферная сага между клубами наконец разрешилась, Владислав Наместников успел провести два матча в чемпионате, не отметившись результативными действиями. Но с приходом в стан «сенаторов» Владислав раскрылся по-новому. Россиянин будто вспомнил времена своих выступлений за «Лайтнинг», в первом же матче отдав результативную передачу. А в следующей игре, как раз против «Тампы», воспитанник воскресенского «Химика» стал главным героем встречи, записав на свой счет три результативных балла, каждый из которых сыграл определяющую роль в итоговом счете встречи.

Первый период не выдался зрелищным для болельщиков, находившихся на стадиона, но именно он задал темп игры на весь матч. «Тампа» безинициативно отнеслась ко всей встрече, посчитав соперника слишком слабым, благодаря чему «Оттава» смогла уже на первых минут матча несколько раз вплотную подойти к воротам соперника. Во втором периоде хозяева льда «Оттава Сенаторз» набрали обороты в атаке, разгромив соперника по количеству бросков в створ ворот. Командам наконец удалось открыть счет на табло. На 8-й минуте тайма Колин Уайт предельно точно бросил шайбу в дальнюю «девять», успешно реализовав контратаку «сенаторов» — 1:0. Но «Лайтнинг» моментально сравняли счет, Ондржей Палата оригинально сработал на растерянности соперника, замкнув передачу Тайлера Джонсона на «пятаке» — 1:1. Под занавес периода хозяевам льда все же удалось вернуть свое преимущество в одну шайбу. Проскользнув через оборону соперника на фланге, Наместников выполнил половину работы, и Жан-Габриелю Пажо оставалась лишь правильно сработать на «пятачке», с чем он безупречно справился — 2:1. В середине третьей 20-минутки «Тампа» снова вернула равенство на табло, благодаря усилиям Люка Уитковского — 2:2, результативной передачей отметился Михаил Сергачев. Справедливость восторжествовала во второй половине тайма, когда дубль Наместникова вернул «Оттаве» заслуженное лидерство в счете и принес триумфальную победу над грозным соперником. Следовательно, победный гол и три результативных действия принесли Наместникову звание первой звезды матча.

13 октября: Илья Михеев вызвал приятное впечатление у защитника «Торонто» Джейка Маззина.

Джейк Маззин: «Михеев отлично подходит «Торонто».

Россиянин Илья Михеев продолжает удивлять заокеанскую публику своей быстрой адаптацией на новом месте, что весьма не типично для игрока, проведшего большую часть карьеры на площадках КХЛ.

Так, после матча «Торонто» с «Детройтом», где экс-форвард «Авангарда» снова набрал два балла, включив в них заброшенную шайбу и голевую передачу, удостоился похвалы от своего одноклубника — защитника Джейка Маззина, который подметил талант россиянина.

«Мы видели отличный пример того, на что он способен. Хорошая скорость, борьба за шайбу, трудолюбие и ум. Он отлично нам подходит. И он замечательный товарищ по команде», — сказал Маззин.

Напомним, что «Торонто Мейпл Лифс» в гостях разгромили «Детройт», во многом благодаря действиям именно юного русского дебютанта. В концовке второго периода воспитанник «омичей» вывел свою команду вперед. Россиянин ракетой ушел от троих и сделал из вратаря дурака. Реактивная скорость Михеева снова удивила постоянных зрителей НХЛ. Илье оставалось только попасть в пустые ворота «Ред Уингз» — 2:1. А в начале следующего периода Илья Михеев поспособствовал победному взятию ворот. Участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной России бросил шайбу в сторону ворот, она угодила прямо во вратаря и отскочила к Александру Керфуту, который добил ее в свободный угол ворот — 3:1. Позднее «Детройт» отыграли одну шайбу, но на исход встречи это уже не повлияло, так как «Торонто» привыкли забивать много шайб. Отличиться в составе «клиновых листьев» успел Джейк Маззин и Тревор Мур, забивший шайбу в последние минуты встречи, когда ворота «Детройта» были оставлены вратарем — 5:2.

Илья Михеев выдал один из лучших стартов карьеры в НХЛ в истории клуба «Торонто Мейпл Лифс». Знаменитый американец Остон Мэттьюс в сезоне 2016−2017 годов в аналогичные шесть матчей набрал 10 очков, также в том же году 9 очков в этот промежуток набрал швед Вильям Нюландер. Еще четверо в истории «Торонто» набирали шесть очков, после чего за ними расположился Илья Михеев с почетными 5 очками.