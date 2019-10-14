Владикавказ, , 22:16 — REGNUM Во Владикавказе прошел открытый региональный турнир по боксу на призы экс-чемпиона мира Мурата Гассиева. Соревнования проходят второй раз. В них принимают участие юноши из Северной и Южной Осетии 2004 и 2005 года рождения. Четыре спортсмена из Южной Осетии стали победителями турнира. Об этом 14 октября сообщает информагентство «Рес».

Боксеры Южной Осетии © Sputnik

Всего в турнире приняло участие девять боксеров из Южной Осетии. Победителями стали Аслан Кокоев (весовая категория 50 кг), Гурам Гагиев (весовая категория 60 кг), Георгий Гучмазов (весовая категория 80 кг), Арсен Джиоев (весовая категория 80+ кг). Алан Дзагоев из Южной Осетии завоевал бронзу в весовой категории 75 кг.

Спортсменов республики тренируют Ацамаз Дзигоев, Владислав Хасиев, Мурат Кокоев и Аслан Санакоев.

Открытый региональный турнир на призы Мурата Гассиева проходит второй год подряд. В этом году в нем приняли участие более 100 спортсменов. За каждым боем лично наблюдал Мурат Гассиев. По словам экс-чемпиона мира, турнир проводится с целью популяризации бокса. Ребята получают ценный опыт и готовятся к основным чемпионатам: таким как Чемпионат России, Первенство России, «Юность России».

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