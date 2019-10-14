Чебоксары, , 20:04 — REGNUM Воспитанник чувашской спортивной школы олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Даниил Орлов стал победителем первенства мира по самбо в Ташкенте. Это его вторая золота медаль: в 2018 году он стал первым на первенстве мира в Сербии, сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта Чувашии.

Соревнования среди юных самбистов планеты 1998−2001 годов рождения завершились в Ташкенте (Узбекистан). Три дня за право получить титул сильнейшего состязались около 370 спортсменов из 28 стран мира.

В весовой категории до 70 кг среди юношей победил чувашский спортсмен Даниил Орлов. Подопечный заслуженного тренера Чувашии Геннадия Ильина одержал в финале победу над Мусохоном Зиядиновым из Узбекистана. Бронзовые медали в группе достались спортсменам из Таджикистана Гаджибале Джабраилову и Субхиддину Халилзоде.

Для Даниила Орлова это вторая золотая медаль первенства мира. В 2018 году он также стал победителем на соревнованиях в сербском городе Нови-Сад.