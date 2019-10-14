Ашхабад, , 18:30 — REGNUM На проходившем в узбекской столице молодежном первенстве мира по самбо спортсменам из Туркмении удалось завоевать только одну медаль — бронзовую, передает «Turkmenportal».

Ениш Таганов занял третье место в весовой категории до 81 кг.

Первое место в этом весе смог отстоять российский атлет Адам Уциев. Серебряным призером стал грузинский самбист Заур Двалашвили. А еще одна бронзовая медаль досталась узбекскому спортсмену Огабеку Тиркашову.

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