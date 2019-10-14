Челябинск, , 16:08 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 октября наградил параспортсменов — призёров чемпионата мира по плаванию и III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года. Об этом сообщает его пресс-служба.

«У нас замечательный повод для встречи — вручение премий победителям и призерам чемпионата мира по плаванию и Третьей Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2019 года. На чемпионате мира золото завоевали Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев», — отметил губернатор.

Особое внимание он обратил на III Всероссийскую летную Спартакиаду инвалидов. Статус этого мероприятия очень высок. Оно проводится раз в четыре года и на ней призёры каждый раз демонстрируют свои уникальные возможности. В 2019 году Челябинскую область представляли 37 спортсменов. В общекомандном зачёте южноуральская команда заняла третье место.

«Видя все 49 завоеванных вами медалей, золото чемпионата в Лондоне, еще раз убеждаюсь, что все вы, дорогие друзья, люди с особыми возможностями», отметил Текслер.

Также губернатор добавил, что во всех тех регионах, команды команды которых вошли в пятёрку лидеров, есть свои региональные Центры спортивной подготовки. В Челябинской области такой центр откроют 1 января. Глава Южного Урала убеждён: внимание к параолимпийским видам спорта, а также помощь спортсменам-инвалидам будут теперь находиться на новом, более высоком уровне.

Добавим, в Челябинской области адаптивный спорт активно развивается по четырём видам, которые состоят из 30 дисциплин. Регулярно проводятся областные соревнования. В списке кандидатов в сборные команды России по сурдлимпийским и параолимпийским видам спорта входят 50 челябинцев. Это основной состав. Ещё 37 включены в резервный состав.

Отметим, чемпионат мира по плаванию прошёл с 9 по 15 сентября в Лондоне. А III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов проводилась с 13 по 20 июля в Йошкар-Оле. На ней Южный Урал представляли 37 спортсменов. Челябинская сборная уступила по количеству медалей только Москве и Свердловской области.