Базель, Швейцария, , 16:02 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграет на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщил теннисный журналист Энди Шолер на своей странице в Twitter.

«Моё сердце, в конце концов, решило, что я снова сыграю на Олимпийских играх», — сказал Федерер.

Он добавил, что обсуждал с командой, чем будет заниматься в следующем сезоне между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Напомним, Федерер является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде. Он выиграл Олимпиаду в Пекине совместно со Стэном Вавринкой. В 2012 году Федерер играл в финале Олимпиады в Лондоне в одиночном разряде, однако уступил британцу Энди Маррею.

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