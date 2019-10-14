Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Команда парашютистов из Чечни Goodsky приняла участие в 22-ом Кубке мира по парашютному спорту World Cup of Formation Skydiving 2019. Он проводился в штате Аризона США, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Всего в соревнованиях участвовали команды из 10 стран. Спортсмены из Чечни Максим Лемешенок и Александр Субботин заняли пятое место в дисциплине Freestyle. Они получили право представлять Россию, выиграв в 2018 году чемпионат страны.

По словам Максима Лемешенка, это было первое участие в Кубке мира российской команды, которая получила навыки парашютного спорта в Российском университете спецназа.

Он также отметил, что за короткое время спортсмены смогли подготовиться к соревнованиям и «продемонстрировать достойный мирового первенства результат».

«Будем работать и тщательно готовиться к следующему году, для того чтобы привезти домой Кубок мира», — сказалЛемешенок.