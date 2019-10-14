Москва, , 15:17 — REGNUM Латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала победу над представительницей Белоруссии Александрой Саснович в первом круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Севастова четыре раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и два брейка.

Во втором круге Севастова сыграет с победительницей матча между французской теннисисткой Кристиной Младенович и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.