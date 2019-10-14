Москва, , 15:12 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой в первом круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 40 минут, завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:4.

Калинская два раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 18 ошибок на подаче и шесть брейков.

Во втором круге турнира Калинская сыграет с победительницей матча российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей Словакии Яной Чепеловой.

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