Мадрид, , 14:32 — REGNUM Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может перейти в мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Руис является одной из главных трансферных целей «Реала». При этом вероятность сделки невысока, поскольку между клубами сложились напряжённые отношения из-за срыва перехода Хамеса Родригеса в «Наполи».

Ранее «Реал» предпринимал попытку купить Руиса, однако в «Наполи» отказались от сделки в €45 млн.

Добавим, что Руис является воспитанником «Бетиса», за который играл с 2014 по 2018 год.

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