Москва, , 14:26 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон. Об этом сообщает Netcast Zone.

«Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что больше нет других соперников», — сказал Нурмагомедов.

По его словам, после боя с Фергюсоном он сможет выйти на ринг с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером. При этом он добавил, что не будет переходить в другую весовую категорию, поскольку хочет стать «лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времён».

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. 7 сентября он защитил свой титул в бою с американцем Дастином Порье.

Всего в активе Нурмагомедова 28 побед (18 — досрочно) в 28 поединках. На счету Фергюсона 28 боёв, из которых 25 побед и три поражения.

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