Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM Правая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России Анна Вяхирева возглавила список лучших бомбардиров Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) после второго тура предварительного этапа. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

«На счету гандболистки 17 мячей (пять голов в ворота «Люблина» и ещё 12 в ворота «Бухареста»). Второе и третье места делят игрок румынской «Вылчы» Анн Грете Норгор и гандболистка «Крима» (Словения) Аля Варагич, забросившие по 16 мячей», — уточняется в сообщении.

Напомним, что 11 октября в Румынии «Ростов-Дон» сыграл с «Бухарестом» в матче второго тура предварительного этапа Лиги чемпионов. Счёт встречи — 23:23.

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