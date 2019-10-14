Москва, , 14:05 — REGNUM Московский «Спартак» пополнит свой тренерский штаб тренером вратарей из немецкого клуба «Эрцгебирге». Об этом 14 октября сообщается на сайте немецкого клуба.

Макс Урвантшки являлся тренером вратарей в «Эрцгебирге», который выступает во втором дивизионе чемпионата Германии. Он попросил руководство клуба досрочно расторгнуть соглашение в связи с предложением «Спартака».

В настоящее время «Эрцгебирге» после девяти туров занимает четвёртое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Напомним, ранее сообщалось, что главным тренером «Спартака» может стать немецкий тренер Доменико Тедеско.

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