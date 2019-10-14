Хасавюрт, Дагестан, , 13:54 — REGNUM Межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-го и 20-го века состоялся в дагестанском городе Хасавюрте 11−13 октября. В турнире приняли участие спортсмены из 11 стран мира, которые разыграли 10 комплектов медалей, передает РГВК «Дагестан».

В шести весовых категориях победителями стали атлеты из Дагестана. На высшую ступень пьедестала поднялись Абубакар Муталиев (57 кг), Ибрагим Абдурахманов (61 кг), Рамазан Ферзалиев (65 кг), Азнаур Таваев (70 кг), Магомед Хизриев (74 кг) и Расул Магомедов (97 кг). Ещё шесть дагестанских борцов стали серебряными призерами, 12 — бронзовыми.

Обладателями наград высшей пробы также стали: Ацамаз Санакоев (79 кг, Северная Осетия, Россия), Азамат Даулетбеков (86 кг, Казахстан), Георгий Рубаев (92 кг, Молдавия), Батраз Газзаев (125 кг, Северная Осетия, Россия).

Призовой фонд в каждой весовой категории составил 350 тысяч рублей.