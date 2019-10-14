Эспоо, Финляндия, 14 октября 2019, 12:57 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла международный турнир, который прошёл в Эспоо (Финляндия).
В женском одиночном катании Косторная заняла первое место, получив от судей 234,84 балла. Она обошла другую российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, у которой 212,53 балла. Замкнула тройку японка Юхана Ёкои (191,90).
Отметим, что для Косторной это был первый взрослый международный в карьере.
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