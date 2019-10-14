Сеул, , 13:27 — REGNUM Жители Южной Кореи не смогут по достоинству оценить игру сборных двух Корей (сборных Севера и Юга) в рамках отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейские вещательные компании не добились права на проведение прямой трансляции.

Ранее, Южная Корея планировала отправить в Пхеньян 10 представителей, включая ведущих и комментаторов. Однако в конце сентября Северная Корея прекратила все контакты с Югом и поездку специалистов пришлось отменить.

Так же южнокорейские специалисты намеревались организовать прямой эфир через международный сигнал, однако ответ от КНДР так и не был получен.

Стоит отметить, что визит журналистов, который пытались организовать через Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) также «повис в воздухе».

Между тем, 14 октября южнокорейская сборная по футболу вылетела из Пекина в Пхеньян. Матч сборных Южной Кореи и КНДР состоится на стадионе Ким Ир Сена 15 октября в 17:30 по местному времени.