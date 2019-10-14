Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» закупает систему поиска игроков по всему миру Wyscout. На эти цели выделено 14 тыс. евро, сообщается в документации на сайте госзакупок.

Платформой скаутинга можно будет пользоваться до конца 2020 года. Система содержит сведения о более чем 250 тыс. футболистах, база данных обновляется ежедневно.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году «Ростов» за оказание услуг по использованию системы поиска футболистов заплатил 22,9 тыс. евро. Платформой скаутинга Wyscout с пакетом услуг «PRO» клуб пользовался до конца 2017 года.

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