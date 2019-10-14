Москва, , 12:26 — REGNUM На западе Москвы завершилось строительство волейбольной арены-трансформера. Об этом сообщил Информационный Центр Правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.

Арена на 3500 зрителей построена для спортивного клуба «Динамо».

На объекте завершены строительно-монтажные работы. Общая площадь спортивного комплекса составляет 23 тысячи квадратных метров, участка — 2,7 гектара. Фасад шестиэтажного здания отделан натуральным камнем, витражным стеклом, оснащен конструкциями с вертикальными солнцезащитными панелями.

Арена оборудована мультимедийным комплексом и системами безопасности. Сейчас проходят испытания инженерных систем спортивного объекта и процесс передачи комплекса спортклубу «Динамо», который далее будет использовать арену в качестве постоянной тренировочной базы.

Волейбольная арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола (FIVB). На объекте оборудованы два тренировочных поля общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и залы для общей физической подготовки, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов. В центральной части на высоте 16 метров установлен светодиодный медиаэкран весом 12 тонн. Для посетителей предусмотрена отдельная парковка.

Кроме волейбольных соревнований на арене-трансформере также будет возможность проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу.

Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.