Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Киберспортивная команда Houston Outlaws, выступающая в дисциплине Overwatch, планирует сменить логотип из-за обвинений в пропаганде насилия. Об этом 13 октября сообщил портал Dexerto.

https://twitter.com/OverwatchTXT/status/1183063974163689472

На логотипе Outlaws изображены два револьвера, напоминающие череп техасского лонгхорна (порода рогатого скота). Учителя в одной из школ Канзаса увидели в нём пропаганду насилия и сделали выговор мальчику, который пришёл на занятия в футболке с эмблемой любимой команды.

Ранее представители компании Nintendo сообщили, что многопользовательский шутер Overwatch выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Официальный релиз состоится 15 октября 2019 года.

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