Таллин, , 11:33 — REGNUM Сборная Германии одержала победу над командой Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 14-й минуте футболисты сборной Германии остались в меньшинстве после удаления полузащитника Эмре Джана, который получил прямую красную карточку.

Во втором тайме немецкие футболисты смогли забить три гола. Дубль оформил полузащитник Илкай Гюндоган, ещё один гол забил форвард Тимо Вернер.

На сегодняшний день сборная Германии занимает второе место в группе С, в активе команды 15 очков после шести туров. Сборная Эстонии идёт на последнем месте с одним очком.