Москва, , 11:22 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.

Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге, обогнав японского теннисиста Кея Нисикори. Кроме того, Андрей Рублёв улучшил свою позицию, поднявшись с 33-го места на 31-е.

Отметим, что лучший из российских теннисистов Даниил Медведев, выигравший турнир серии «Мастерс» в Шанхае, сохранил за собой четвёртую строчку.

Рейтинг ATP от 14 октября

Новак Джокович (Сербия) — 9545. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225. Роджер Федерер (Швейцария) — 6950. Даниил Медведев (Россия) — 5920. Доминик Тим (Австрия) — 5085. Александр Зверев (Германия) — 4425. Стефанос Циципас (Греция) — 3900. Карен Хачанов (Россия) — 2990. Кей Нисикори (Япония) — 2860. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

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