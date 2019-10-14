Москва, 14 октября 2019, 11:22 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.
Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге, обогнав японского теннисиста Кея Нисикори. Кроме того, Андрей Рублёв улучшил свою позицию, поднявшись с 33-го места на 31-е.
Отметим, что лучший из российских теннисистов Даниил Медведев, выигравший турнир серии «Мастерс» в Шанхае, сохранил за собой четвёртую строчку.
Рейтинг ATP от 14 октября
- Новак Джокович (Сербия) — 9545.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.
- Даниил Медведев (Россия) — 5920.
- Доминик Тим (Австрия) — 5085.
- Александр Зверев (Германия) — 4425.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3900.
- Карен Хачанов (Россия) — 2990.
- Кей Нисикори (Япония) — 2860.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
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