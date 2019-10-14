Москва, 14 октября 2019, 11:22 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.

Хачанов поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге, обогнав японского теннисиста Кея Нисикори. Кроме того, Андрей Рублёв улучшил свою позицию, поднявшись с 33-го места на 31-е.

Отметим, что лучший из российских теннисистов Даниил Медведев, выигравший турнир серии «Мастерс» в Шанхае, сохранил за собой четвёртую строчку.

Рейтинг ATP от 14 октября

  1. Новак Джокович (Сербия) — 9545.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 5920.
  5. Доминик Тим (Австрия) — 5085.
  6. Александр Зверев (Германия) — 4425.
  7. Стефанос Циципас (Греция) — 3900.
  8. Карен Хачанов (Россия) — 2990.
  9. Кей Нисикори (Япония) — 2860.
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

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