Москва, , 10:47 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.

Дарья Касаткина si.robi

Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место, опередив Екатерину Александрову, которая опустилась на три позиции — с 35-й на 38-ю.

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. За ней идут Каролина Плишкова (Чехия) и Наоми Осака (Япония).

Рейтинг WTA от 14 октября:

Эшли Барти (Австралия) — 7096. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940. Наоми Осака (Япония) — 5621. Элина Свитолина (Украина) — 5495. Бьянка Андрееску (Канада) — 5041. Симона Халеп (Румыния) — 4962. Петра Квитова (Чехия) — 4776. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495. Серена Уильямс (США) — 3935. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848.

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