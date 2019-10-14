Москва, 14 октября 2019, 10:47 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 14 октября опубликована на сайте организации.

Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
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Касаткина поднялась с 39-го на 37-е место, опередив Екатерину Александрову, которая опустилась на три позиции — с 35-й на 38-ю.

Первой ракеткой мира по-прежнему является австралийка Эшли Барти. За ней идут Каролина Плишкова (Чехия) и Наоми Осака (Япония).

Рейтинг WTA от 14 октября:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 7096.
  2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
  3. Наоми Осака (Япония) — 5621.
  4. Элина Свитолина (Украина) — 5495.
  5. Бьянка Андрееску (Канада) — 5041.
  6. Симона Халеп (Румыния) — 4962.
  7. Петра Квитова (Чехия) — 4776.
  8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495.
  9. Серена Уильямс (США) — 3935.
  10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848.

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