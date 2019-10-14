Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся футбольный матч. На поле стадиона «Олимп-2» вышли игроки основного и молодёжного составов клуба «Ростов». Один из голов забил новичок жёлто-синих полузащитник Павел Мамаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской команде.

«Основной и молодежный составы «Ростова» провели двустороннюю игру смешанными составами. «Синие» и «желтые» сыграли два тайма по 35 минут. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «синих», — уточнили в сообщении.

Авторами забитых мячей стали также полузащитник Александр Саплинов и нападающий Данила Прошляков. Результативным ударом за команду «жёлтых» отметился защитник Евгений Чернов.

ИА REGNUM напоминает, что для Павла Мамаева, подписавшего в «Ростовом» двухлетний контракт, составлен индивидуальный план тренировок.

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