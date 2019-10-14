Ставрополь, , 10:33 — REGNUM Торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось в селе Дивном в Апанасенковском районе Ставрополья. Общая стоимость проекта с учетом затрат на покупку оборудования превысила 73 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе губернатора края.

Спорткомплекс построен в рамках реализации региональной программы развития восточных территорий края. Он предназначен для занятий футболом, волейболом, легкой и тяжелой атлетикой, фитнесом и рукопашным боем. Комплекс способен принять более 210 тыс. человек в год.

В ходе церемонии открытия глава Ставрополья Владимир Владимиров выразил уверенность, что новый спорткомплекс, несомненно, станет центром притяжения для сельчан, поможет им укреплять здоровье и стремиться к новым спортивным вершинам.

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