Дербент, Дагестан, , 09:26 — REGNUM Власти Дербента по просьбам горожан прорабатывают вопрос возрождения местного футбольного клуба, расформированного более 20 лет назад. Команда войдет в федерацию футбола Дагестана и сможет выступать на соревнованиях республиканского уровня, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии города.

Глава Дербента Хизри Абакаров поручил разработать документацию, в которой будут отражены данные о необходимом объеме финансирования этой инициативы, для того чтобы заложить средства при формировании бюджета города на следующий год.

Футбольный клуб «Дербент» был основан в 1966 году и прекратил своё существование в 1997 году. Лучшим достижением команды в первенстве СССР стало четвертое место в четвертой зоне класса «Б» РСФСР в 1969 году, в чемпионате России — 18-е место в первой зоне второй лиги в 1992 году.

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