Лондон, , 09:22 — REGNUM Бывший футбольный вратарь Петр Чех успешно дебютировал в качестве хоккейного голкипера. Чех провёл первый матч в составе британского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».

Команда чешского вратаря обыграла «Суидон Уайлдкэтс» в серии буллитов со счётом 3:2. Чех отразил бросок в серии послематчевых буллитов и был признан лучшим игроком матча в составе своей команды.

https://twitter.com/bloooo26/status/1183455908510257152

Напомним, большую часть футбольной карьеры Чех провёл в «Челси», за который играл с 2004 по 2015 год. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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