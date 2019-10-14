Москва, , 09:14 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») уточнил свое заявление о возможном возвращении в спорт, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

«Во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много, хочу сделать акцент на двух моментах. Первое: Я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть», — отметил Газзаев.

На протяжении практически всей своей тренерской карьеры работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, напомнил он, так было и в московском «Динамо» в начале 1990-х, и в «Алании» середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском «Динамо». В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи и все стремились достичь наивысших результатов.

При этом Газзаев считает свою работу в Госдуме важной.

«Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь — заниматься делами государственного масштаба… Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ — в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению», — пояснил он.

Задача депутатов Госдумы — контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям.

«И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны», — заявил Газзаев.

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