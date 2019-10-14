Лос-Анджелес, США, , 08:58 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Пол Штястны, ещё по голу забили Райлли Смит, Макс Пачиоретти и Марк Стоун.

У «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились форварды Остин Вагнер и Дастин Браун.

На сегодняшний день «Вегас» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после шести матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 21-м месте с четырьмя очками после пяти игр.

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