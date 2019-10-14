Железноводск, Ставропольский край, , 09:00 — REGNUM Межрегиональные соревнования по велосипедному спорту и маунтинбайку пройдут 19 октября в городе-курорте Железноводске Ставропольского края. Участие в гонке в гору примут спортсмены из семи регионов России, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе администрации города.

Велосипедистам предстоит преодолеть трассу протяженностью 2,5 км вверх. Отмечается, что этот велозаезд станет первым в череде запланированных соревнований. Всего Железноводск за сезон примет участников пяти велогонок.

По данным пресс-службы, победители всех этапов первенства Юга РФ получат шанс побороться за Кубок России по велоспорту.