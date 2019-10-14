Сан-Хосе, США, , 08:48 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Тимо Майер, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. У «Калгари» единственный точный бросок на счету форварда Элиаса Линдхольма.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды четыре очка после шести матчей. «Калгари» идёт на 18-м месте с пятью очками после шести игр.

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