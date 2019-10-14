Виннипег, Канада, , 08:40 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Питтсбурга» по дублю оформили нападающие Зак-Астон Риз, Джейк Гюнцель и Сэм Лафферти. Ещё одну шайбу забросил Доминик Симон.

У «Виннипега» точными бросками отметились форварды Мэтью Перро и Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после шести матчей. «Виннипег» идёт на 10-м месте с восемью очками после семи игр.

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