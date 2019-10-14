Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ организовали лучший чемпионат мира. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв по итогам завершившегося турнира по боксу среди женщин.

«Мои коллеги по исполкому AIBA говорят, что мы показали, как надо организовывать женский чемпионат мира. Слышал только положительные отзывы. Этот турнир прошел на высочайшем уровне. Еще раз хочу поблагодарить организаторов чемпионата мира за их работу», — отметил он.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, бокс для региона является опорным видом спорта. В чемпионате приняли участие сразу три спортсменки из Бурятии — Кристина Ткачёва, Наталья Шадрина и Людмила Воронцова. Последняя завоевала на турнире серебро.

«Конечно, немного обидно, что никто не выиграл золото, но это вызов — будем работать дальше», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с борная России завоевала три золотых, серебряную и две бронзовые медали, выиграв неофициальный командный зачёт. В последний раз такого успеха российская команда добивалась в 2014 году.

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