Владивосток, , 08:22 — REGNUM Во Владивостоке на стадионе «Авангард» состоялась заключительная гонка чемпионата России по спидвею, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Команда «Восток» из Владивостока опередила 15-кратного чемпиона России — команду «Мега-Лада» из Тольятти и стала чемпионом России.

Главный приз команде из Владивостока достаётся второй год подряд. Ранее дальневосточные спортсмены на соревнованиях занимали призовые места, однако, второй год подряд удача и профессионализм полностью на их стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь лет назад во Владивостоке была принята программа «Спортивный Владивосток», в которой впервые предусматривалось участие команды «Восток-спидвей» в соревнованиях общероссийского уровня.