Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали российские спортсменки на чемпионате мира по женскому боксу, который завершился 13 октября в столице Бурятии. Это позволило сборной России занять первое место в общекомандном зачёте.

Сборная России по женскому боксу на ЧМ-2019 Федерация бокса России rusboxing.ru

На высшую ступень пьедестала, как сообщало ИА REGNUM, поднялись Екатерина Пальцева, выступавшая в весовой категории до 48 кг, Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Земфира Магомедалиева (до 81 кг). Второе место заняла уроженка Бурятии Людмила Воронцова (до 57 кг), третье — Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг).

Лишь четыре представительницы России остались без медалей, в том числе капитан сборной Наталья Шадрина.

Как напомнили в Федерации бокса России, в последний раз российская команда выступила столь успешно в 2014 году, на мировом первенстве в Южной Корее. Тогда наша сборная завоевала три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Добавим, что второе общекомандное место в Улан-Удэ заняли представительницы Китая, которые увезли одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. Наконец, третье место завоевала сборная Турции — одно золото и два серебра.

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