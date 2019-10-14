Лондон, , 05:55 — REGNUM Игра сборных Хорватии и Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020 окончился ничьей.

Сборные группы Е играли на поле в Кардиффе (столица Уэльса). Игра окончилась равным счетом 1:1. На 9-й минуте сборная Хорватии забила первый гол, отличился игрок московского ЦСКА Никола Влашич. Гарет Бейл забил мяч хорватам в дополнительное время.

После этой игры в группе Е лидирует сборная Хорватии (14 очков), на втором месте сборная Венгрии (12) — команды провели по семь встреч.