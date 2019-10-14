Москва, , 02:37 — REGNUM После уверенной победы над командой Кипра (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020 по футболу сборная России поблагодарила болельщиков. Слова благодарности были опубликованы пост в аккаунте сборной России в Instagram.

«Бесценные моменты. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас сегодня на стадионе и всем, кто переживал у экранов. Без вашей поддержки никуда, лучшие! Играем за вас!», — говорится в обращении команды к болельщикам.

Напомним, победа над командой Кипра обеспечила выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020.

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