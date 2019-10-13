Москва, , 22:54 — REGNUM Национальную сборную России по футболу с досрочным выходом в финальную часть чемпионата Европы (ЧЕ) 2020 года поздравил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Соответствующее сообщение глава правительства РФ написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Кипр — Россия 0:5! — отметил Медведев. — Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020».

Медведев также добавил, что Россия ждет от футболистов такой же красивой игры и в следующем году на ЧЕ.

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Кипра и гарантировали себе право выступить на ЧЕ-2020. Встреча в Никосии завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

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