Никосия, , 20:59 — REGNUM Сборная Российской Федерации по футболу разгромила команду Кипра в отборочном матче чемпионата Европы — 2020. Встреча, прошедшая 13 октября на стадионе в Никосии, завершилась со счетом 5:0.

Голы в этом матче забили: Денис Черышев (дубль), Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Александр Головин.

Сборная России занимает пока второе место в группе I, в активе команды 21 очко после восьми матчей. Лидирует сборная Бельгии с 24 очками.

Отметим, что благодаря этой победе подопечные Станислава Черчесова досрочно вышли на чемпионат Европы 2020 года.

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